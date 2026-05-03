Kimse fark etmemişti! Edson Alvarez'den tribünlere el hareketi: Gece yarısı olay paylaşım

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Fenerbahçe’de uzun süren sakatlığın ardından sahalara dönen Edson Alvarez, Başakşehir karşılaşmasında tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Meksikalı futbolcunun dönüşü beklenirken yaşananlar dikkat çekti.
Ciddi bir sakatlık ve ameliyat süreci geçiren Edson Alvarez, 2 Şubat 2026’dan bu yana formasından uzak kalmıştı. Takımla yeniden çalışmalara başlayan deneyimli orta saha, yaklaşık 3 ay sonra RAMS Başakşehir mücadelesiyle sahalara geri döndü.
Meksikalı oyuncu oyuna girerken ve topla buluştuğu anlarda bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Beklenmedik bu tepki, stat atmosferinde kısa süreli bir gerginlik yarattı.
Karşılaşmanın ardından rejenerasyon çalışması için sahaya çıkan Alvarez, kendisine tepki gösteren tribünlere doğru “duyamıyorum” anlamı taşıyan bir el hareketi yaptı. Bu hareket, yaşanan gerilimin ardından sosyal medyada da gündem oldu.
Edson Alvarez Başakşehir maçı ve hastane yatağından bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum