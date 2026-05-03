SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kimse fark etmemişti! Edson Alvarez'den tribünlere el hareketi: Gece yarısı olay paylaşım

Sakatlık sonrası sahalara dönen Edson Alvarez, Başakşehir maçında tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Meksikalı oyuncunun maç sonu hareketi dikkat çekerken gece yarısı da göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Kimse fark etmemişti! Edson Alvarez'den tribünlere el hareketi: Gece yarısı olay paylaşım
Cevdet Berker İşleyen
Edson Alvarez

Edson Alvarez

MEK Meksika
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe’de uzun süren sakatlığın ardından sahalara dönen Edson Alvarez, Başakşehir karşılaşmasında tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Meksikalı futbolcunun dönüşü beklenirken yaşananlar dikkat çekti.

3 AY SONRA SAHAYA DÖNDÜ

Kimse fark etmemişti! Edson Alvarez den tribünlere el hareketi: Gece yarısı olay paylaşım 1

Ciddi bir sakatlık ve ameliyat süreci geçiren Edson Alvarez, 2 Şubat 2026’dan bu yana formasından uzak kalmıştı. Takımla yeniden çalışmalara başlayan deneyimli orta saha, yaklaşık 3 ay sonra RAMS Başakşehir mücadelesiyle sahalara geri döndü.

TRİBÜNLERDEN ISLIKLI PROTESTO

Kimse fark etmemişti! Edson Alvarez den tribünlere el hareketi: Gece yarısı olay paylaşım 2

Meksikalı oyuncu oyuna girerken ve topla buluştuğu anlarda bazı Fenerbahçeli taraftarlar tarafından ıslıklandı. Beklenmedik bu tepki, stat atmosferinde kısa süreli bir gerginlik yarattı.

MAÇ SONU DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Kimse fark etmemişti! Edson Alvarez den tribünlere el hareketi: Gece yarısı olay paylaşım 3

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Karşılaşmanın ardından rejenerasyon çalışması için sahaya çıkan Alvarez, kendisine tepki gösteren tribünlere doğru “duyamıyorum” anlamı taşıyan bir el hareketi yaptı. Bu hareket, yaşanan gerilimin ardından sosyal medyada da gündem oldu.

GECE YARISI PAYLAŞIM

Kimse fark etmemişti! Edson Alvarez den tribünlere el hareketi: Gece yarısı olay paylaşım 4

Edson Alvarez Başakşehir maçı ve hastane yatağından bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımda, "Tanrı iyidir. Her zaman. Zamanlaması mükemmeldir, asla erken değil, asla geç değil. Çok özledim." ifadelerini kullandı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aylar önce söylemişti! Ünlü astrologun şampiyonluk kehaneti bir bir gerçek oluyorAylar önce söylemişti! Ünlü astrologun şampiyonluk kehaneti bir bir gerçek oluyor
F1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibini buldu!F1 Miami Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibini buldu!
Anahtar Kelimeler:
tribün son dakika fenerbahçe Edson Alvarez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

İran'dan 12 maddelik plan! "Nükleerden daha önemli" diyerek açıkladılar

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Atletini kaldırıp göğsünü gösterdi! Tepkiler gecikmedi

Atletini kaldırıp göğsünü gösterdi! Tepkiler gecikmedi

400 TL'lik tıraş için 7.100 TL aldı! Bakanlık inceleme başlattı

400 TL'lik tıraş için 7.100 TL aldı! Bakanlık inceleme başlattı

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

Altın fiyatlarında son durum (2 Mayıs Cumartesi)

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.