Leroy Sane'den Okan Buruk'a olay hareket! Gözlerine inanamadı

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında şampiyonluk fırsatını 4-1'lik ağır yenilgiyle kaçırdı, Fenerbahçe ile fark 4 puana indi. Günay Güvenç'in kırmızı kartı sonrası oyundan alınan Sane'nin tepkisi ise maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Cevdet Berker İşleyen
Samsunspor deplasmanında şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayan Galatasaray, sahadan 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı son iki haftaya girilirken 4'e indi.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmanın 63. dakikasında kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kart, Galatasaray'ın oyun planını tamamen değiştirdi. 10 kişi kalan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk zorunlu bir hamleye yöneldi.

SANE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Okan Buruk, kaleye Batuhan Şen'i almak için oyuncu değişikliği hakkını Leroy Sane'den yana kullandı. Bu tercih Alman futbolcunun tepkisini çekti. Değişiklik tabelasında numarasını gören Sane, şaşkınlık yaşayarak "Ben mi?" dercesine bir hareket yaptı ve gülerek kenara geldi.

ÖNCE SOYUNMA ODASI SONRA KULÜBE

Leroy Sane den Okan Buruk a olay hareket! Gözlerine inanamadı 3

Oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tutan Sane, kısa süre sonra geri dönerek yedek kulübesindeki yerini aldı. Yaşanan bu anlar mücadeleye damga vuran detaylardan biri oldu.

