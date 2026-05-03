Leroy Sane'den Okan Buruk'a olay hareket! Gözlerine inanamadı

Samsunspor deplasmanında şampiyonluğunu ilan etme fırsatı yakalayan Galatasaray, sahadan 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılıların Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı son iki haftaya girilirken 4'e indi.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Karşılaşmanın 63. dakikasında kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı kart, Galatasaray'ın oyun planını tamamen değiştirdi. 10 kişi kalan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk zorunlu bir hamleye yöneldi.

SANE KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Okan Buruk, kaleye Batuhan Şen'i almak için oyuncu değişikliği hakkını Leroy Sane'den yana kullandı. Bu tercih Alman futbolcunun tepkisini çekti. Değişiklik tabelasında numarasını gören Sane, şaşkınlık yaşayarak "Ben mi?" dercesine bir hareket yaptı ve gülerek kenara geldi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

ÖNCE SOYUNMA ODASI SONRA KULÜBE

Oyundan çıktıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tutan Sane, kısa süre sonra geri dönerek yedek kulübesindeki yerini aldı. Yaşanan bu anlar mücadeleye damga vuran detaylardan biri oldu.