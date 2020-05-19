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Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

AYDIN HABERLERİ  | 19.05.2020 18:21 | Son Güncelleme

Aydın’da rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın sonuna yaklaşılırken Allahü Zülcelalin bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir Gecesi etkinlikleri çerçevesinde ihtiyaç sahipleri sevindirildi.

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

Aydın’da rahmet ve bereket ayı olan Ramazan’ın sonuna yaklaşılırken Allahü Zülcelalin bin aydan daha hayırlı kıldığı Kadir Gecesi etkinlikleri çerçevesinde ihtiyaç sahipleri sevindirildi. Bir çok kişi Ramazan ayına ve Bayrama ilişkin yardımlarını bu günde ağırlık verirken Aydın’da bir kimse kimseyi görmeden yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Merkezi Aydın’da bulunan ve Türkiye’nin çeşitli illerindeki inşaatları ile tanınan ve özellikle yurtdışında faaliyetleri olan Eşin Group, kadir gecesi etkinlikleri kapsamında yüzlerce aileyi sevindirdi. Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Aydınlı iş insanı Rıdvan Eşin, tarafından Aydın’daki ihtiyaç sahiplerine gıda desteğinde bulunuldu. Daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri sessizce ailelerin yaşadığı evlere teslim edildi.
Kovid-19 salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz süreçte özellikle çalışamayan ailelerin daha çok korunup kollanması gerektiğini belirten Rıdvan Eşin, “Daha önceden sosyal yardım kuruluşlarında kaydı olanlara bir şekilde sosyal yardım kuruluşları ulaşıyor. Ancak içinde bulunduğumuz süreç kapsamında iş bulamayan ve işini kaybeden ailelerin sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Böylesi mübarek bir günde elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalıştık” diyerek tüm İslam Aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni kutladı.

Kimse kimseyi görmeden, yardım kolileri sahiplerine ulaştırıldı

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