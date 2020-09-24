Kimsesiz kadını son yolculuğuna protokol uğurladı

Tokat’ta kimsesiz olarak vefat eden Saniye Göçer’i son yolculuğuna Tokat protokolü uğurladı.

Tokat’ta, 30 yıldır devlet korumasında olan ve 20 yıldır İl Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 63 yaşındaki ağır zihinsel engelli ve kimsesiz Saniye Göçer hayatın kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi hastane morgundan alınarak kimsesizler mezarlığına getirildi. Cenazeye Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir katıldı. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından kadını cenazesi toprağa verildi.



PARTNER Hande Erçel eridi