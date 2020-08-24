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Kimsesiz şoförün anlam dolu mezarı

SİNOP HABERLERİ  | 24.08.2020 09:57 | Son Güncelleme

Sinop’un Dikmen ilçesinde 57 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi, trafik kazalarına dikkat çekmek için öldüğü yere gömüldü.Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı bir kırsal mahallede çalıştığı öğrenilen ve soyadı bilinmeyen Veli adlı kişi, bundan 57 yıl önce işi için Sinop’a giderken Kanlıçay köyü yeni ismiyle Güzelceçay köyü yakınlarında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sinop’un Dikmen ilçesinde 57 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin cenazesi, trafik kazalarına dikkat çekmek için öldüğü yere gömüldü.
Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı bir kırsal mahallede çalıştığı öğrenilen ve soyadı bilinmeyen Veli adlı kişi, bundan 57 yıl önce işi için Sinop’a giderken Kanlıçay köyü yeni ismiyle Güzelceçay köyü yakınlarında kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazada ölen Veli adlı kişinin cenazesini almaya kimse gelmeyince, köy sakinleri trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla cenazeyi kaza yaptığı yerin yol kenarına gömdü. Mezar taşı üzerine köy sakinleri tarafından “Şehit şoför ruhun şad olsun, mezarın nurla dolsun” yazıldı.

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