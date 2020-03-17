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Kimya Fabrikasında üretim kapasitesi artırıldı

MALATYA HABERLERİ  | 17.03.2020 17:16 | Son Güncelleme

Malatya’da Esenlik Kimya Fabrikasında, korona virüs sonrasında kapasite arttırıldı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Kimya Fabrikasını ziyaret ederek Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kimya Fabrikasında üretim kapasitesi artırıldı

Malatya’da Esenlik Kimya Fabrikasında, korona virüs sonrasında kapasite arttırıldı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik Kimya Fabrikasını ziyaret ederek Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Selahattin Gürkan, yaptığı açıklamada, “Korona virüsü ile ilgili ülkemiz genelinde ve şehrimizde yerelde bazı önlemler alıyoruz. Dün Valimizle bir toplantı yaparak hükümetimizin aldığı kararları yerele uygulama adına neler yapabiliriz bunları değerlendirdik. Toplu taşıma araçlarından vatandaşların toplu bulunduğu alanların ilaçlanmasına kadar birçok noktada ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. İlaçları da kendi tesislerimizde üretiyoruz. Temizlik ürünlerine karşı yoğun talep sonrası Esenlik tesislerimizde kapasitenin artırılmasını kararlaştırdık. Vatandaşımız temizlik ve kolonya gibi ürünlere yoğun talepte bulununca bir tedirginlik oluştu. Vatandaşlarımız korkmasınlar bizim tesislerimizde şehrimize hatta çevre illere yetecek kadar üretim yapılmaktadır. Vatandaşlarımız aldığımız tedbirlerden korkmasın her şey vatandaşlarımızın rahatlığı ve sağlığı içindir. Fabrikamızda bu üretimi yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kimya Fabrikasında üretim kapasitesi artırıldı

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