Kimyasal fabrikasından yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı

Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi 348 Sokakta faaliyet gösteren kimyasal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araçlar için her türlü kimyasal malzemenin üretildiği fabrikadan başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda ekiple müdahale edilen yangının söndürülmesi için yoğun bir müdahale yapılırken, fabrikada çalışanlar kısa sürede tahliye edildi.

Yangından yükselen dumanlar Denizli kent merkezinin birçok yerinden görülebilirken, TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ve yanan fabrikadan yükselen alevler, havadan dron ile görüntülendi.

Yangının başlangıcına şahit olan işçilerden Hasan Mert Tahir, “Fabrikadan araçlar için her türlü kimyasal malzeme üretiyoruz. Yangın bizim çalışma olduğumuz bölümden başladı. Yangın başladığı esnada o bölümde 20’ye yakın kişi çalışıyorduk. Bir anda parlama oldu, gerisini biz de göremedik” dedi.

