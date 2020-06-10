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Kına ve düğün kıyafetlerine korona virüs engeli

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.06.2020 10:22 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ertelenmesi, kına ve düğün kıyafetlerine olan ilgiyi azalttı.Korona virüs salgınının önüne geçilmesi için alınan tedbirler kapsamında düğün, nikah törenlerinde bazı kısıtlamalar getirilmişti.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde düğünlerin ertelenmesi, kına ve düğün kıyafetlerine olan ilgiyi azalttı.
Korona virüs salgınının önüne geçilmesi için alınan tedbirler kapsamında düğün, nikah törenlerinde bazı kısıtlamalar getirilmişti. Kısıtlamalar dolayısıyla evlenme planları yapan çiftler, planlarını bir süre ertelemek zorunda kaldı. Düğün sezonu olmasına rağmen esnaf, kına ve düğün malzemeleri satışlarının oldukça düştüğünü söyledi. Kapalı çarşıda esnaflık yapan Erdal Onmaz; "20 yıldır esnafım. Korona virüs bizi çok etkiledi. Yeni yeni işler açılmaya başladı. İşler çok durgundu. İnşallah bundan sonrada daha iyi olur. Daha önceki senelerde daha iyiydi bu kına malzemeleri. Bu hastalıktan dolayı insanlar dışarı çıkmıyor. Düğün sektörü açılırsa her sektör açılır. Devlette düğüne teşvik ederse ve düğün salonları açılırsa, sektör hızlanırsa bizim işler de hızlanır, çok da güzel olur" dedi. Geçen senelerde günde en az 15-20 tane kına sattıklarını ifade eden Onmaz; "Ticaret iyiydi, güzeldi. Bu sezon daha yeni açıldı. Günde 1-2 taneyi zor veriyoruz. Hazırlıklarımız tamam düğünü bekliyoruz" dedi.
Yine Kapalı Çarşı’da esnaflık yağan Erkan Dalkıran da; "16 yıldır kapalı çarşıda esnafım. Ticaret ile uğraşıyorum. Çocuk giyim, bayan giyim üzerine. Şuanda işler tamamen durma aşamasında. 1 haftadır bir kıpırdama var ama virüs yüzde 80 etkiledi bizi. Devletin vermiş odluğu yardımlar ile ayakta duruyoruz. 3 aydır 1 tane satmış değiliz. Birde çocuklar çıkamadığından dolayı hem de müşteriler gelmiyor. Düğünler erteleniyor. Geçen sene bu aylarda gelen müşteriler ile birebir konuşma fırsatımız olmazdı, müşterilere yetişemezdik. Çoğu zaman siftah yapmadan günü bitiriyoruz” şeklinde konuştu.
Öte yandan dün yapılan kabine toplantısında 15 Haziran’dan itibaren nikah salonları, 1 Temmuz’dan itibaren de düğün salonlarının kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayacağı kararı alındı.

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Kocasinan
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Kocasinan
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çay Bağları Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
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