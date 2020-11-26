Tunceli’de usulsüz olarak kınalı keklikleri avlayan 5 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Çemişgezek Şefliği’ne bağlı ekipler, usulsüz olarak avlananlarla ilgili sahada çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 5 şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslardan usulsüz olarak avlanan 10 adet kınalı keklik ele geçirildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 1600 TL tazminat ve 1500 TL idari yaptırım olmak üzere toplam 3100’er TL idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.

Ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü aktarıldı.

