YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Kınalı keklikleri avlayan 5 şahıs yakalandı

Kınalı keklikleri avlayan 5 şahıs yakalandı

TUNCELİ HABERLERİ  | 26.11.2020 11:41 | Son Güncelleme

Tunceli’de usulsüz olarak kınalı keklikleri avlayan 5 şahıs yakalandı.Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Çemişgezek Şefliği’ne bağlı ekipler, usulsüz olarak avlananlarla ilgili sahada çalışma yaptı.

Kınalı keklikleri avlayan 5 şahıs yakalandı

Tunceli’de usulsüz olarak kınalı keklikleri avlayan 5 şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi Çemişgezek Şefliği’ne bağlı ekipler, usulsüz olarak avlananlarla ilgili sahada çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 5 şahıs tespit edilerek yakalandı. Yakalanan şahıslardan usulsüz olarak avlanan 10 adet kınalı keklik ele geçirildi.
Yakalanan şahıslarla ilgili 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 1600 TL tazminat ve 1500 TL idari yaptırım olmak üzere toplam 3100’er TL idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi.
Ekiplerin sahada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğü aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
Gülistan Doku hakkında açıklamaGülistan Doku hakkında açıklama

Tunceli Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
05:43
Sabah
07:10
Öğle
12:14
İkindi
14:46
Akşam
17:08
Yatsı
18:30

Tunceli Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Boran Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.