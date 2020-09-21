Kındılçeşme halkın kulanımına açıldı

Kındılçeşme Kemer’in tarihidir Açılışta ilk konuşmayı AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Minta yaptı. Toplamda 80 dönüm olan ve bunun 15 dönümünü günübirlik alan yapmak için 4 senedir ciddi uğraşlar verdiklerini söyleyen İlçe Başkanı İsmail Minta, “Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından proje edilip resmen onaylanmasından sonra, Gençlik Kolları Başkanımızla birlikte 2 aydır bu alanda resmen şantiye kurarak, Kındılçeşme günübirlik alanımızı bugünden itibaren halkımızın kullanımına kazandırdık. Kemer bilinmezken, Kındılçeşme biliniyordu. Dolayısıyla Kındılçeşme Kemer’in tarihidir. Bu çerçevede Kındılçeşme’nin günübirlik alan olması noktasında bizlere desteğini esirgemeyen, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize, Bakanımıza ve genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kemer halkı adında yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Ethem Taş: " Vatandaşlarımızın emrindeyiz"

Kındılçeşme günübirlik alan açılışına katılan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, vatandaşların rahatı ve huzuru için AK Parti kadrolarının her zaman hazır olduğunu söyledi. Gazipaşa’dan, Kaş’a kadar sahillerimizi ve günübirlik alanlarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sokacağız” diyen İl Başkanı Taş, sözlerine şöyle devam etti: Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, Kındılçeşme günübirlik alanı ve sahili Kemer halkımızın hizmetine açmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugünden itibaren Kemerli vatandaşlarımız, Kındılçeşme’ye gelerek gönül rahatlığıyla piknik yapabilir ve denize girebilirler. Başta İlçe Başkanımız İsmail Minta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kemer halkı adına önemli bir güne tanıklık ediyoruz

AK Parti İl başkanı İbrahim Ethem Taş’tan sonra konuşma yapan Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç, “Kemer halkı adına önemli bir güne tanıklık ediyoruz” dedi. 1 yıldır Kemer’de görev yaptığını ve Kındılçeşme’nin geçmişten günümüze önemli özelliklerinin olduğunu ifade eden Kaymakam Murtaza Dayanç, “Kındılçeşme gerçek sahibi olan vatandaşlarımıza teslim edilmiştir. Burası artık milletimizin hizmetinde olacak. Yerel imkanlarla burada küçük çalışmalar yaparak hizmete açıyoruz. Önemli olan buranın resmen milletimizin hizmetine açılmasıydı. Çok şükür bunu başardık. İnşallah önümüzdeki seneye kadar gerekli tüm peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra Kındılçeşme çok güzel bir görünüme kavuşacaktır” dedi.