Kınık’ın kilimleri markalaşma yolunda

İzmir’in Kınık ilçesinde, 4 yıldır açılan kilim kurslarında dokunan kilimlerin "Kınık Kilimleri" adıyla markalaşması için ilk adımlar atıldı.

Kınık Belediyesi, İŞ-KUR ve Kınık Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede 4 yıldır kilim kursları açılıyor. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, yerel seçimler öncesi Poyracık kilim kursunu ziyaret ederek kadınlara kilimlerin markalaşacağı sözünü vermişti.

Bu gelişmelerin ardından Kınık kilimlerinin markalaşması ve kooperatifleştirmesi adına çalışmalar başladı. AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı ve Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer de, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)’nı ziyaret ederek Genel Sekreter Mehmet Yavuz ile görüştü. Milletvekili Çankırı ve Başkan Doğruer, Kınık kilimlerinin markalaşması yolunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

"Kadınlarımız dokudukları kilimler ile Kınık’ı bir marka şehir yapabilirler"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yerel seçim çalışmaları sırasında Poyracık kilim kursu atölyesini ziyaret ettiğini ve burada kadınlarla buluştuklarını hatırlatarak, "Kadınların dokudukları kilimler ile Kınık’ı marka şehir yapabileceğimizi ve önümüzdeki dönemde Kınık’ta yapacağımız projelerle kadınlarımızı kooperatifleştirebileceğimizi söylemiştim. Başkanımızın kadınlar için yaptıklarını Kınık özelinde de çok başarılı bulduğumu o zamanda belirtmiştim. 4 yıldır merkez ve kırsal mahallerde kurulan kilim atölyesi ile kadınlarımız, hem sosyal hem de ekonomik olarak evlerine katkı bulunmasına çok büyük katkı sağladı. Kadınlarımız dokudukları kilimler ile Kınık’ı bir marka şehir yapabilirler. Kınık’lı kadınlarımızda bu potansiyeli ve ışığı görüyorum. Bu yüzden belediye başkanımıza gereken her türlü desteği vermeye çalışıyorum. Seçim zamanı vermiş olduğumuz sözü tutmak adına belediye başkanımız ile İZKA ve Ticaret İl Müdürlüğümüzde gerekli girişimleri yaptık. Önümüzdeki dönemde inşallah Kınık’ta kadınlarımızın kooperatifleşme ile birlikte üretimlerini daha da çok artıracağına inancım tamdır" diye konuştu.