Kınıklı iş adamından korona virüsü ile mücadeleye destek

İzmir’in Kınık ilçesinde bir iş adamı, korona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında kullanılmak üzere 1 milyon adet çatal, kaşık ve bıçak seti hediye etti.

Kınık Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan Teknoplast firması; Kınık Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, aşevi ve Kınık Vefa Destek Grubundaki görevlilerin kullanması amacıyla 1 milyon adet tek kullanımlık çatal, kaşık ve bıçak seti hediye etti.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, firmaya teşekkür ederek, "Korana virusü ile mücadelede salgın riskini azaltmaktadır. Kurumlarımızda kullanılmak üzere verdikleri çatal, kaşık ve bıçak setti için Teknoplast Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Akıncıtürk’e teşekkür ederim" dedi

