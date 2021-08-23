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Kipaş Holding, Turquality Destek Programı'na kabul edildi

23.08.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kipaş Holding, Turquality Destek Programı'na kabul edildi

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding’in Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Turquality Destek Programı'na kabul edildiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, tekstilden, enerjiye, çimentodan kağıda, eğitimden lojistiğe Türkiye'de bir çok alanda faaliyet gösteren ve 11 bin çalışanı ve 1 milyar doların üzerinde cirosuyla Türk ekonomisine katkı sunan Kipaş Holding, Türk markaları oluşturma hedefiyle yürütülen Turquality Destek Programı'na kabul edildi.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, holdingin Turquality Destek Programı desteğiyle uluslararası arenada daha da güçleneceğini belirtti.

Programla Türkiye'nin ekonomisine değer katarken şirketin yurt dışındaki imajına da yeni bir vizyon sağlayacaklarını belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en prestijli destek programlarından biri olan Turquality Destek Programı'ndan yararlanmaya hak kazandık. Bu program, dünya markalarının en çok verim alınan uygulamalarının incelenmesi sonucu elde edilen verilerle hazırlanıyor. Bizi her anlamda iyi noktalara taşımaya devam edecek olan bu program sayesinde gerek finansal, gerek kurumsal yönden gelişirken, global rekabet gücümüzü de üst noktalara taşımaya devam edeceğiz ve bununla birlikte operasyonel yapımızda, ihracatta, stratejide, yüksek katma değer elde etmede, gelişimde ve sürdürülebilirlikte programın sağladığı birçok kazanımı elde etmiş olacağız."

Tüm kurum çalışanlarının olağanüstü bir gayretle süreci takip ettiğini belirten Öksüz, sürece hazırlanmanın, başvuru aşamalarını tamamlamanın ve sonucunda desteği kazanmanın gayret ve çalışma gerektiren bir durum olduğunu kaydetti.

Kipaş Holding'i Avrupa'nın en önemli üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Öksüz, "Tüm planlarımızı, organizasyonlarımızı ve stratejilerimizi gözden geçirip ihtiyaç duyduğumuz iyileştirmelerimizi sağlayarak kurumsal sürdürülebilirlik açısından çok yol aldık. Marka gücümüzü, satış hacimlerimizi, çevreye ve doğaya duyarlı sürdürülebilir üretim anlayışımızı ileriye taşıyarak Turquality sürecinden yararlanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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