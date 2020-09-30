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Kır bekçileri hırsızlara göz açtırmıyor

BALIKESİR HABERLERİ  | 30.09.2020 13:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında görev yapan kır bekçileri, hırsızların korkulu rüyası oldu.

Kır bekçileri hırsızlara göz açtırmıyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığında görev yapan kır bekçileri, hırsızların korkulu rüyası oldu. Hasat öncesi zeytinliklerde dolaşan bekçiler, bu güne kadar çok sayıda hırsız yakalarken, çalınan malları sahiplerine iade etti.
Kırsal mahallelerde görevli kır bekçileri, hırsızların korkulu rüyası oldu. Bu güne kadar çam kozalağı, ceviz ve incir hırsızlarını yakalayan bekçiler, şimdilerde de zeytin hırsızlığına karşı önlem aldı. Şu anda kurumda 11 bekçinin görev yaptığını anlatan Bekçi Doğuş Atabay, “Devamlı arazilerdeyiz. Geçtiğimiz günlerde çam kozalağı, ceviz ve incir hırsızlarına karşı mücadele ediyorduk. Bu konuda çok sayıda hırsız yakaladık. Yakalanan hırsızları jandarmaya teslim ediyoruz. Alınan ürünleri de sahiplerine iade ediyoruz. Bundan sonra da zeytin hırsızlarına karşı mücadelemiz başlıyor. Çiftçilerimizin mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

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