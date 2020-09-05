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Kır Çiçekleri projesinde 55 sporcu adayı belirlendi

MERSİN HABERLERİ  | 05.09.2020 12:15 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncelikli projeleri arasında yer alan “Kır Çiçekleri” projesi kapsamında aday öğrenciler seçmelere katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncelikli projeleri arasında yer alan “Kır Çiçekleri” projesi kapsamında aday öğrenciler seçmelere katıldı. Sınava giren 64 aday öğrenciden 55’inin sportif becerileri yeterli görülerek proje kapsamına alındı. Projeye katılan kız çocuklarının eğitim masraflarını belediye karşılayacak, spor eğitimini belediyenin antrenörleri üstlenecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, spora yeteneği olan ve kırsam mahallelerde yaşayan kız çocukları için hayata geçirilen “Kır Çiçekleri” projesi kapsamına alınan öğrenciler belirendi. Büyükşehir Belediyesinin uzman antrenörleri, aday öğrencileri testlerden geçirerek değerlendirmeye aldı. Atletik testlerden geçen öğrencilerin vital kapasiteleri de ölçüldü.

Aday öğrenciler “Kır Çiçeği” olmak için ter döktü
Macit Özcan Spor Kompleksinde bir araya gelen aileler ve aday öğrenciler, antrenörleriyle tanıştı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı’nın proje ve süreçle ilgili bilgilendirmesinin ardından aileler ve öğrenciler seçmeler için spor salonuna geçti. 64 öğrencinin katıldığı seçmelerde 55 öğrenci sportif yeterlilikte görüldü ve projeye dahil edildi.
Tarakçı, aday öğrencilerin esneklik, sürat, kuvvet, dayanıklılık gibi birçok alanda teste tabi tutulduklarını kaydetti. Başkan Vahap Seçer’in öncelikli projeler arasına koyduğu “Kır Çiçekleri” projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının da spora kazandırılmasının amaçlandığını ifade eden Tarakçı, projeye dahil olacak kız öğrencilerin eğitim masraflarının Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını ve her öğrencinin kendi spor branşında Mersin Büyükşehir bünyesinde görev yapan hocalardan eğitim alacağını söyledi.

“Bu projeyi duyduğumuzda kızımız adına çok duygulandık”
Tarsus ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde yaşayan Açelya Savaş, 11 yaşındaki kızı Semiha’nın projede yer almasını çok istediğini ifade ederek, “Bu projeyi duyduğumuzda kızımız adına çok duygulandık. Kızlarımızı çok şanslı görüyoruz. Gezdik, gördük çok beğendik. Bence çocuklarımız çok şanslı ve bu şansı değerlendirmelerini velileri olarak çok istiyoruz” dedi.
Kızının seçmelerde iyi bir performans sergilediğini söyleyen Savaş, “Kızımın aslında voleybol geçmişi de var, çok da başarılı. Severek gittiği bir spor dalı. Çocuklarımızın hakkında hayırlısı olsun” diye konuştu.

“Bu fırsat kimsenin eline geçmiyor ve ben bunu iyi değerlendirmek istiyorum”
12 yaşındaki Fatma Fesli ise ‘Kır Çiçeği’ olmak için sahada sportif becerilerini sergiledi. Seçmelerin kendisi için güzel geçtiğini belirten Fesli, “Bence bu fırsat kimsenin eline geçmiyor ve ben bunu iyi değerlendirmek istiyorum. Seçmeler iyi geçti. Ben voleybol branşını istiyorum. Oynamıştım ama hiç turnuvalara geçmemiştim, hayalimdi. İnşallah olur” dedi.

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