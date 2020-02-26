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Kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.02.2020 15:11 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobil şoförü kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı.Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobil şoförü kiralık araçla motosiklete çarpıp kaçtı.
Olay, Muğla’nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 48 AB 861 plakalı motosiklete, 34 LH 9926 plakalı araç Çamlık Sokağa döndüğü sırada çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yere düşerek bir süre sürüklendi. 68 yaşındaki motosiklet sürücüsü S.Ç. kaskın da etkisiyle kazada hafif yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bodrum
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Bodrum
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Hazer Eczanesi
Bodrum
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