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Kiralık araçlarla uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

16.03.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiralık araçlarla uyuşturucu sattığı iddiasıyla yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

EDİRNE (AA) - İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu kiralık araçlarla sattıkları iddiasıyla Edirne'de gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı.

Kiralık araçlarla artçı, öncü şekilde kente giriş yapmaya çalışan araçlar, Edirne gişelerinde durduruldu.

Araçlardaki şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılar aramalarda, 583 gram skunk, 42 dolu fişek, 3 uzun namlu fişeği, 2 silah, bu silahlara ait şarjör, 16 gram tütünle karışık esrarlı 2 sigara, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 365 lira ve 120 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden C.M.B. hakimlikçe tutuklanırken R.Ç, T.A ve H.Ç yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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