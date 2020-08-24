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Kiralık ev çok kiralayan yok

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 24.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde işleri hayli azalan emlakçılar öğrencilerin geleceği ekim ayını bekliyor.Tüm dünyayı etkileyen korona virüs, Eskişehir’de bulunan emlakçıları da yakından etkiledi.

Kiralık ev çok kiralayan yok

Korona virüs (Covid-19) sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde işleri hayli azalan emlakçılar öğrencilerin geleceği ekim ayını bekliyor.
Tüm dünyayı etkileyen korona virüs, Eskişehir’de bulunan emlakçıları da yakından etkiledi. Öğrenci kenti olan Eskişehir’de emlak piyasası hareketli şekilde devam ederken, korona sonrasında işler tamamen düştü. Öğrencilerin yanı sıra Suriye ve Irak’tan gelen kişilerin ülkelerine dönmesiyle de Eskişehir’de bir çok ev boşalırken, kiralayacak vatandaş da bulunmuyor.

"Eskiden ev bulmazdık, şimdi müşteri bulamıyoruz"
Eskisehir’de uzun yıllardır emlakçılık yapan Necati Ayrım, pandemi sebebiyle işlerin çok etkilendiğini söyledi. Yurt dışından gelen vatandaşların da artık ülkelerine döndüğünü ifade eden Ayrım, "Korona virüs sebebiyle her sektör olduğu gibi biz de çok etkilendik. Biliyorsunuz Eskişehir bir öğrenci kenti. Bizde öğrenci arkadaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olarak evlerimizi kiralıyorduk. Fakat virüs sebebiyle bütün öğrenciler memleketlerine döndü. Bizim de kiralık evlerimiz bu sebeple elimizde kaldı. Ekim ayında öğrencilerin geleceğini söylüyorlar ama o da belli değil. Öğrencilerin yanı sıra Suriye ve Irak’tan gelen bir çok vatandaşa da ev veriyorduk. Şimdi onlar da kalmadı. Çoğu memleketlerine döndü. Biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah bir an önce bu dönem sonra erer ve önce sağlığımıza sonra da eski iş potansiyelimize kavuşuruz" dedi.

Kiralık ev çok kiralayan yok

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Şafak Eczanesi
Tepebasi
Asil Eczanesi
Odunpazari
Elif Öztürk Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
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