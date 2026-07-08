SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Ali Koç seçildiği gibi göndermişti! Aziz Yıldırım seçildiği gibi geri getirdi

Fenerbahçe'de altyapı yapılanmasında yeni bir dönem başlıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Altyapı Koordinatörlüğü görevi için eski kaptanlarından Müjdat Yetkiner ile anlaşma sağladı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından atamanın açıklanması bekleniyor.

Ali Koç seçildiği gibi göndermişti! Aziz Yıldırım seçildiği gibi geri getirdi
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde altyapı yapılanmasında dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün, Altyapı Koordinatörlüğü görevi için kulübün eski kaptanlarından Müjdat Yetkiner ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ŞENOL ÇORLU İLE YOLLAR AYRILDI

Ali Koç seçildiği gibi göndermişti! Aziz Yıldırım seçildiği gibi geri getirdi 1

Fenerbahçe altyapısında uzun yıllardır görev yapan Şenol Çorlu ile yollar ayrılırken, boşalan koordinatörlük koltuğuna Müjdat Yetkiner'in getirileceği belirtildi. Kulübün altyapı organizasyonunda yeni bir dönemin başlaması beklenirken, Yetkiner'in kısa süre içerisinde görevine başlaması öngörülüyor.

RESMİ İŞLEMLER BEKLENİYOR

Ali Koç seçildiği gibi göndermişti! Aziz Yıldırım seçildiği gibi geri getirdi 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Gerekli resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Müjdat Yetkiner'in Altyapı Koordinatörü olarak göreve başlayacağı ifade edildi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kuralMHK resmen açıkladı! Süper Lig yeni sezonda bambaşka: İşte gelen 11 yeni kural
Beşiktaş 5. transferini de resmen açıkladı!Beşiktaş 5. transferini de resmen açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

Makam aracından indi, hayran hayran baktı!

Makam aracından indi, hayran hayran baktı!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.