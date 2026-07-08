Ali Koç seçildiği gibi göndermişti! Aziz Yıldırım seçildiği gibi geri getirdi

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde altyapı yapılanmasında dikkat çeken bir değişikliğe hazırlanıyor. Sarı-lacivertli kulübün, Altyapı Koordinatörlüğü görevi için kulübün eski kaptanlarından Müjdat Yetkiner ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ŞENOL ÇORLU İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe altyapısında uzun yıllardır görev yapan Şenol Çorlu ile yollar ayrılırken, boşalan koordinatörlük koltuğuna Müjdat Yetkiner'in getirileceği belirtildi. Kulübün altyapı organizasyonunda yeni bir dönemin başlaması beklenirken, Yetkiner'in kısa süre içerisinde görevine başlaması öngörülüyor.

RESMİ İŞLEMLER BEKLENİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı. Gerekli resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından Müjdat Yetkiner'in Altyapı Koordinatörü olarak göreve başlayacağı ifade edildi.