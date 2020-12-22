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Kiralık gittikleri takımlarda parlıyorlar

MANİSA HABERLERİ  | 22.12.2020 11:20 | Son Güncelleme

Manisa Futbol Kulübü altyapısından yetişen genç oyuncular Mehmet Berke Yanmaz ve Mert Korkmaz, kiralık gittikleri takımların vazgeçilmezleri arasına girdi.Manisa Futbol Kulübü altyapısından yetişen ve sezon başında kiralık olarak Misli.com 3.

Kiralık gittikleri takımlarda parlıyorlar

Manisa Futbol Kulübü altyapısından yetişen genç oyuncular Mehmet Berke Yanmaz ve Mert Korkmaz, kiralık gittikleri takımların vazgeçilmezleri arasına girdi.
Manisa Futbol Kulübü altyapısından yetişen ve sezon başında kiralık olarak Misli.com 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor’a kiralık olarak giden genç oyuncu 2001 doğumlu Mehmet Berke Yanmaz, hafta sonu oynanan karşılaşmada Karaköprü Belediyespor ağlarına gönderdiği golle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Bu sezon 2’si kupa 9’u lig olmak üzere 11 karşılaşmada forma giyen Mehmet Berke Yanmaz, 2 gol kaydederek gelişimini sürdürüyor.
Misli.com 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Alanya Kestelspor’da kiralık olarak forma giyen bir diğer oyuncu 2001 doğumlu Mert Korkmaz da şans bulmaya devam ediyor. Stoper mevkiinde görev alan genç oyuncu, 6’sı lig 3’ü kupa olmak üzere 9 karşılamada forma giydi.

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