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Kıran’dan yerli tebrik

25.01.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara’da mukim 134 ülke büyükelçisi ve 21 uluslararası kuruluş temsilcisinin yeni yıllarını Türkiye’nin yerli ürünü olan Ordu fındığı göndererek tebrik etti.Kıran büyükelçilere gönderdiği tebrik mesajında, "Yeni yılda size mutluluk ve sağlık diliyorum.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ankara’da mukim 134 ülke büyükelçisi ve 21 uluslararası kuruluş temsilcisinin yeni yıllarını Türkiye’nin yerli ürünü olan Ordu fındığı göndererek tebrik etti.
Kıran büyükelçilere gönderdiği tebrik mesajında, "Yeni yılda size mutluluk ve sağlık diliyorum. Umarım, memleketim Ordu fındığını beğenip keyifle yersiniz. En içten dileklerimle" dedi.
Yeni yılları Ordu fındığı ile tebrik edilen büyükelçiler ise Kıran’a resmi yazı göndererek fındığı çok beğendiklerini, en kısa zamanda Ordu’yu da ziyaret etmek istediklerini ekleyerek teşekkür ettiler. Uluslararası kuruluş temsilcileri ve büyükelçiler, Ordu fındığına ise tam not verdi.

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