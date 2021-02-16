Kirazın 20 yıllık başarı hikayesi

Kiraz üretiminde dünya lideri olan Türkiye, 2012’de 156 milyon dolar, 2019’de 183 milyon dolar, 2020 yılında ise 230 milyon dolar ihracat geliri elde etti. 2012’de 470 bin ton kiraz üretilirken, üretim miktarı 700 bin tonu geçti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Pandemi Günlerinde Tarım Eğitimi kapsamında kiraz eğitimi düzenlendi. Online ve ücretsiz eğitime ülkemizin yanı sıra Azerbaycan, KKTC, Yunanistan, Belçika, Kazakistan, Kanada, İsviçre, Kuveyt, Suriye, Bulgaristan’dan gibi çok sayıda ülkeden yaklaşık 1000 kişi katıldı. Eğitim programı sosyal medya trend topik oldu.

Anavatanı Doğu karadeniz

Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden (MAREM) Dr. Hasan Cumhur Sarısu, kirazda ekolojik istekler, çeşitler ve özelliklerini anlattı. Kirazın anavatanının Doğu Karadeniz olduğunu belirten Sarısu, Çanakkale’den Niğde’ye, Isparta’dan Kahramanmaraş’a geniş bir coğrafyada üretiminin yapıldığını kaydetti.

Dünyada lideriz

Ülke olarak dünya kiraz üretiminde birinci sırada yer aldığımızı bildiren Sarısu, “Ülkemizi dünyada birinci yapan, zor koşullarda üreten kiraz çiftçisidir. Kirazın 20 yıllık bir başarı hikayesi var. Bu hikayede çiftçisinden araştırmacısına, ihracatçısından kamuya kadar herkesin payı var” dedi. 1990’lı yıllara kadar kirazın çok az miktarda ihraç edildiğini, 2000’li yılların başında özel sektörün kirazla ilgili önemli yatırımlar yaptığını anımsatan Sarısu, “Üretim miktarında ciddi bir artış oldu. 2012’de 470 bin ton kiraz üretirken, şu an 700 bin ton üretimimiz var” dedi. Kirazın önemli bir ihracat kalemi olduğunu kaydeden Sarısu, “İhraç pazarı açılınca kiraz önemli bir ürün haline geldi. Orta Asya’dan Uzak Doğu’ya, ABD’den İran’a tüm dünyaya kiraz satar hale geldik. 2012 yılında 55 bin ton kiraz ihraç ederken, 2019’da ihracatımız 80 bin tonu aştı. İhracattan 2012’de 156 milyon dolar, 2019’de 183 milyon dolar gelir elde ederken, 2020 yılında kirazdan 230 milyon dolar ihracat geliri elde ettik” diye konuştu.