Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinde çalışmalar sürüyor

Başiskele ilçesindeki Kirazlıbahçe Caddesi ve Beyoğlu Caddesinin daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalar sürüyor.

Yeniköy Merkez Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinde yaklaşık 2 bin 500 metrelik yolda üst yapı çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kirazlıbahçe Caddesi’nden Beyoğlu Caddesi’ne araç ve yaya geçişini daha güvenli ve konforlu hale getirecek dört şeritli köprüyü de tamamladı. Kirazlıbahçe Caddesi’nde parke bordür imalatları sürerken Bağdat Caddesi’nde pmt ve asfalt serimi yapıldı.

Yeni köprü yapıldı

2 bin 500 metre uzunluğundaki Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinin üst ve alt yapısını yenileyen ekipler, her iki cadde de 6 bin ton asfalt serimi, 2700 metre de yağmur suyu altyapısı yaptı. İki caddeyi birbirine bağlayan ve kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine dört şeritli yeni köprü yapan belediye ekipleri, Kirazlıbahçe Caddesi ve Beyoğlu Caddesini daha güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmalarını sürdürüyor.

Kirazlıbahçe Caddesini baştan sona yenileyen ve genişleten ekipler, çalışmalar kapsamında toplamda 6 bin 500 ton plent miks temel ve 3 bin 300 ton sıcak asfalt serimi yaptı. Caddede 1700 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Bordür ve parke imalatının yapıldığı cadde baştan sona yenilendi. Bin metre uzunluğundaki Beyoğlu Caddesinde de 3 bin ton asfalt serimi yapılıyor.

