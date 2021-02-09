YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinde çalışmalar sürüyor

Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinde çalışmalar sürüyor

09.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başiskele ilçesindeki Kirazlıbahçe Caddesi ve Beyoğlu Caddesinin daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalar sürüyor.Yeniköy Merkez Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinde yaklaşık 2 bin 500 metrelik yolda üst yapı çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kirazlıbahçe Caddesi’nden Beyoğlu Caddesi’ne araç ve yaya geçişini daha güvenli ve konforlu hale getirecek dört şeritli köprüyü de tamamladı.

Başiskele ilçesindeki Kirazlıbahçe Caddesi ve Beyoğlu Caddesinin daha güvenli ve konforlu olması için çalışmalar sürüyor.
Yeniköy Merkez Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinde yaklaşık 2 bin 500 metrelik yolda üst yapı çalışmalarına devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kirazlıbahçe Caddesi’nden Beyoğlu Caddesi’ne araç ve yaya geçişini daha güvenli ve konforlu hale getirecek dört şeritli köprüyü de tamamladı. Kirazlıbahçe Caddesi’nde parke bordür imalatları sürerken Bağdat Caddesi’nde pmt ve asfalt serimi yapıldı.

Yeni köprü yapıldı
2 bin 500 metre uzunluğundaki Kirazlıbahçe ve Beyoğlu Caddelerinin üst ve alt yapısını yenileyen ekipler, her iki cadde de 6 bin ton asfalt serimi, 2700 metre de yağmur suyu altyapısı yaptı. İki caddeyi birbirine bağlayan ve kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine dört şeritli yeni köprü yapan belediye ekipleri, Kirazlıbahçe Caddesi ve Beyoğlu Caddesini daha güvenli ve konforlu hale getirecek çalışmalarını sürdürüyor.

Kirazlıbahçe Caddesini baştan sona yenileyen ve genişleten ekipler, çalışmalar kapsamında toplamda 6 bin 500 ton plent miks temel ve 3 bin 300 ton sıcak asfalt serimi yaptı. Caddede 1700 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Bordür ve parke imalatının yapıldığı cadde baştan sona yenilendi. Bin metre uzunluğundaki Beyoğlu Caddesinde de 3 bin ton asfalt serimi yapılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi Makam odasında olay yaratan görüntü! Tepkilerden sonra açıklama geldi
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:55
Öğle
13:19
İkindi
16:07
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Neşem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Izmit
Özlem Eczanesi
Izmit
Çınar Eczanesi
Izmit
Kent Eczanesi
Korfez
Beril Eczanesi
Basiskele
Güzeltepe Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Körfez’e çevre dostu mobil atık merkezleri

Körfez’e çevre dostu mobil atık merkezleri

5 bin öğrenciye test kitabı hediye edildi

5 bin öğrenciye test kitabı hediye edildi

2020’de 159,1 milyon metreküp atık su arıtıldı

2020’de 159,1 milyon metreküp atık su arıtıldı

Başkan Özlü: "Ödenmemiş hiçbir borcumuz kalmadı"

Başkan Özlü: "Ödenmemiş hiçbir borcumuz kalmadı"

Dilovalı öğrencilere şiirli, müzikli moral etkinliği

Dilovalı öğrencilere şiirli, müzikli moral etkinliği

Kocaeli’ne 15 yılda 100 bin zeytin fidanı dikildi

Kocaeli’ne 15 yılda 100 bin zeytin fidanı dikildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.