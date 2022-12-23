Kirazlıköprü barajı sel afetleri korurken ekonomiye de katkı sağlıyor

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bartın’da bulunan 30 bin 620 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 14 milyon 159 bin 533 TL katkı sağlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve tarıma dayalı sanayi gelişerek bölge halkının sosyo-ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Kirazlıköprü barajı mevkiinde sulama sistemlerinin alt yapı çalışmalarını yerinde incelemelerde bulundu. Yılmaz Tunç açıklamalarında sözlerine şöyle devam etti:

"2017 yılında tamamlanarak işletmeye açılan Kirazlıköprü barajı bugüne kadar Bartın ilimizde yaşanabilecek taşkınları ötelemiş. 26 Haziran 2022 tarihinde yaşanan sel afetinde ise daha büyük bir sel afetinden korumuştur. 20 Ocak 2022 tarihinde işletmeye alınan Kirazlıköprü HES ile bugüne kadar 48.250.000 KWh enerji üretilmiş, Yıllık ortalama 9 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamış ve milli ekonomiye yıllık ortalama 83.000.000 TL katkı sağlanmıştır. 22 Şubat 2022 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan Kirazlıköprü barajı Sulaması Bartın’da 30.620 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacaktır. Bartın Kirazlıköprü Sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam etmektedir. Bartın Kirazlıköprü Barajı Sulaması işinde toplam 11 bin 387 metre ana boru hattı ve toplam 136 bin 474 metre yedek boru hattı yapılacaktır. Ana boru hattında 11 bin 374 metre CTP borunun ihzaratı yapılmış olup 3.000 metre Ctp boru döşenmesi tamamlanmıştır. Kalan boruların döşenip sanat yapılarının tamamlanması ile birlikte işin 2025 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Her alanda olduğu gibi Bartın’da DSİ alanın büyük yatırımlara imza attık. Bu yatırımların İlimize kazandırılmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza DSİ yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

