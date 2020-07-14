YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kırcami’de tarihi gün

Kırcami’de tarihi gün

ANTALYA HABERLERİ  | 14.07.2020 14:48 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırcami’de imar planı doğrultusunda yapılacak yol ve alt yapı çalışmaları için ilk kazmayı vurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırcami’de imar planı doğrultusunda yapılacak yol ve alt yapı çalışmaları için ilk kazmayı vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve muhtarlarla birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek, tarihi ana tanıklık etti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami planlaması ile ilgili verdiği sözleri tutuyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla Kırcami’de mevcut imar planı çerçevesinde açılacak yol ve alt yapı çalışmalarına ilk kazmayı vurdu. Büyükşehir Belediyesi, Kırcami İmar Planı doğrultusunda ilk olarak 12. Cadde’nin devamı olan 30 metre genişliğinde ve 1150 metre uzunluğundaki Şehitler Caddesi yol açma çalışmasına başladı.

Tarihi gün
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami muhtarları ve dernekler, iki belediyenin teknik heyeti ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, seçimden önce Kırcami konusunda söz verdiklerini, Kırcamililerin atadan kalma yerlerini yasal zemine kavuşturmak için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam ettiklerini söyledi.

350 metresi tamamlandı
Kırcami’nin 1/5000 ve 1/1000’lik planlarının Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi olarak plan notlarını hazırladıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, Kırcami’de imar planı doğrultusunda açılacak planlanan yollar için çalışma başlattıklarını kaydetti Böcek " Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız imar planı çerçevesinde şu an 12. Cadde’nin devamı olan 30 metre genişliğinde ve 1150 metre uzunluğundaki Şehitler Caddesi yolunu açıyor. Yaklaşık 350 metresi açılan yolda, güzergah içinde kalan bir evin yıkımını da gerçekleştirildi” dedi.
İnceleme sırasında Kırcami sakini yaşlı bir kadın Başkan Muhittin Böcek’e çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Size güvendik, güvenimizi boşa çıkarmadınız. Nihayet çalışmalar başladı. İnşallah başaracaksınız. Yıllardır yerlerimize imar istiyoruz. Annem, babam göremedi ben bari göreyim” dedi. Başkan Böcek de Kırcami ile ilgili verdikleri sözleri unutmadıklarını belirterek, Muratpaşa Belediyesi ile birlikte Kırcami halkının hak ettiği imara kavuşması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Şehitler Caddesi ile başlayan Kırcami’deki yol açma çalışmaları Aspendos Bulvarı’yla Bülent Ecevit Bulvarı’nı birbirine bağlayan 45 metre genişliğinde, 3 bin 470 metre uzunluğundaki yol ve 30 metre genişliğindeki 2320 metre uzunluğundaki diğer bir yol ile devam edecek.

Keşif yapıldı
Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2019 Temmuz meclisinde oy birliğiyle kabul edilen 1/25000 ve 1/5000’lik planlara karşı açılan davalara ilişkin Kırcami’de keşif yapıldı. Keşifte Antalya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşaviri Av. İbrahim Kurt ile Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi teknik heyetleri de hazır bulundu. Keşifte Antalya Büyükşehir Belediyesi, bilirkişi raporlarında yer alan donatı alanlarına ilişkin eksiklerin giderildiğini belirterek, raporları savundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Burak Kalfa, ödülünü Işık’tan aldı

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bekir Çakmak getirildi

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
04:01
Sabah
05:42
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:24
Yatsı
21:58

Antalya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Gürel Eczanesi
Muratpasa
Kızıltoprak Eczanesi
Muratpasa
Pastör Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uyuşturucu Taciri Manavgat’ta Yakalandı

Uyuşturucu Taciri Manavgat’ta Yakalandı

Sevgiliye çıplak fotoğraflı şantaj

Sevgiliye çıplak fotoğraflı şantaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.