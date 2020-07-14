Kırcami’de tarihi gün

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırcami’de imar planı doğrultusunda yapılacak yol ve alt yapı çalışmaları için ilk kazmayı vurdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve muhtarlarla birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek, tarihi ana tanıklık etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kırcami planlaması ile ilgili verdiği sözleri tutuyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla Kırcami’de mevcut imar planı çerçevesinde açılacak yol ve alt yapı çalışmalarına ilk kazmayı vurdu. Büyükşehir Belediyesi, Kırcami İmar Planı doğrultusunda ilk olarak 12. Cadde’nin devamı olan 30 metre genişliğinde ve 1150 metre uzunluğundaki Şehitler Caddesi yol açma çalışmasına başladı.

Tarihi gün

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami muhtarları ve dernekler, iki belediyenin teknik heyeti ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, seçimden önce Kırcami konusunda söz verdiklerini, Kırcamililerin atadan kalma yerlerini yasal zemine kavuşturmak için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam ettiklerini söyledi.