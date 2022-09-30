Kireçlenmenin kısa sürede tedavisi mümkün

İSTANBUL (AA) - INVAMED Başkanı Raşit Dinç, osteoartrit (kireçlenme) tedavisine ilişkin, VitaFLEX hyalüronik asit uygulamasının en temel görevinin ağrıyı kesmek ve eklemlere hareket kabiliyeti kazandırmak olduğunu belirterek, “Sıvı takviyesinin, eklemi beslemesi ve aşınmış kıkırdak parçalarını bir araya toplaması dizin tedavisine yönelik etkili bir çözüm sunuyor. Tedavinin etkisi ortalama 5-6 ay sürer. Etkisi geçince yeniden sıvı enjeksiyonu yaptırmak gerekir.” ifadelerini kullandı.

INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, halk arasında “kireçlenme” olarak bilinen osteoartrit, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen artritin en yaygın şekli konumunda. Eklemlerde bozulmaya yol açan bu hastalık, hastaların yaşam kalitesini etkileyen eklem ağrılarına neden olmakla birlikte, özellikle 50 yaş üstü kişilerde sakatlanmalara neden olabiliyor.

Yoğunlukla 50 yaş üstü kişilerde görülen eklem hastalıkları son yıllarda orta yaş grubunda da sıkça rastlanıyor. Eklemlerin baş düşmanı olan obezitenin artık orta yaş grubunu ve hatta gençleri de tehdit etmesi bu durumun en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Eklem içi sıvı kaybı en çok ağır işlerde çalışanlar, fazla kilolu, az hareket eden, az su tüketenler, aşırı fiziksel aktiviteye sahip olan, kalsiyum eksikliği yaşayan kişiler, şeker hastaları ve kireçlenme sorunları olan kişilerde görülüyor.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücudun sıvı kaybı kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, eklemlerin çok fazla ya da çok az kullanılması, aşırı sportif faaliyetler veya spordan ve hareketten tamamen uzak bir hayat sürmek eklemlerin güçsüzleşmesine sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda alternatif yöntemlerle vücuda destek veren uygulamalara ihtiyaç doğuyor.

INVAMED Laboratuvarlarında geliştirilen ve Türkiye’de üretilen VitaFLEX hyalüronik asit, osteoartrit rahatsızlığını, kemik deformasyonlarını, eklem kıkırdak hasarlarını ve sinoviyal iltihap şikayetlerini gideriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, hyalüronik asit üretimi ve faydalarına ilişkin şunları kaydetti:

“Vücudu çalışan bir makine olarak düşünürsek, nasıl ki makine parçalarının birbirini eskitmemesi, zarar vermemesi ve aşınmaması için yağlama yapılması gerekiyorsa vücudumuzdaki en büyük iki kemik olan diz kemiklerinin de birbirine sürtünüp aşındırma yapmaması, ekleme zarar vermemesi için eklem içerisinde yer alan bu sıvının yeterli oranda temin edilmesi, aksi takdirde dışarıdan eklem içerisine enjekte edilmesi gerekiyor."

VitaFLEX hyalüronik asit uygulamasının en temel görevinin ağrıyı kesmek ve eklemlere hareket kabiliyeti kazandırmak olduğunu belirten Dinç, “Sıvı takviyesinin, eklemi beslemesi ve aşınmış kıkırdak parçalarını bir araya toplaması dizin tedavisine yönelik etkili bir çözüm sunuyor. Tedavinin etkisi ortalama 5-6 ay sürer. Etkisi geçince yeniden sıvı enjeksiyonu yaptırmak gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, hyalüronik asit enjeksiyonlarının, eklem kıkırdağında koruyucu etki gösterdiği için yıpranmayı önlediğini aktararak, bu işlemin hastanın ağrılarını hafiflettiğini ve böylelikle hastanın hayat kalitesinin artırdığını bildirdi.

