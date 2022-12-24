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Kırgınlık bitti! 2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay tekrar aynı sahnede

24.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay, aynı tiyatro oyununda bir araya geldi. Yıllar sonra bir araya gelen iki usta isim, 2023 yılında izleyiciyle buluşacak olan "Kel Şarkıcı" adlı oyunda oynayacak.

Kırgınlık bitti! 2004 yılında boşanan Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay tekrar aynı sahnede

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, 1992 yılında nikah masasına oturup 2004 yılında da boşanmışlardı. Ayrılığın ardından arkadaş kalan iki usta isim, yıllar sonra tiyatro oyununda bir araya geldi. İkili, 2023'te Kel Şarkıcı adlı oyunu sahneleyecek.

AYNI SAHNEDE BİR ARAYA GELECEKLER

Zuhal Olcay, Instagram hesabından oyunun afişini paylaşarak müjdeli haberi duyurdu. Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tekrar aynı sahnede… Kel Şarkıcı 2023'de Oyun Atölyesi'nde…" ifadeleri kullanıldı.

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OYUN ATÖLYESİ'Nİ BİRLİKTE KURMUŞLARDI

Oyun Atölyesi, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulmuştu. Ayrılığın ardından tiyatro ile yollarını ayıran Zuhal Olcay ile Haluk Bilginer'in de arası açılmıştı.

Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın ayrılığının sebebi Bilginer'in çocuğunun annesi ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi olduğu biliniyor.

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