Kırgız yazar Cengiz Aytmatov doğumunun 93. yılında Ankara'da anıldı

Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, doğumunun 93. yılı dolayısıyla başkentte düzenlenen programla anıldı.

Keçiören'deki Cengiz Aytmatov Parkı'nda düzenlenen programa, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, burada yaptığı konuşmada, kardeş devletlerin kültürlerini ve dillerini unutmamasında Aytmatov gibi cesur yazarların çok büyük rolü bulunduğunu dile getirerek, "İşte böyle yiğit kahramanlara, paranın, pulun, makamın, mevkinin ötesinde, idealleri uğruna hiçbir şeye eyvallah etmeyen kahramanlara selam olsun." dedi.

Altınok, Aytmatov'a Allah'tan rahmet diledi.

- "Eserlerindeki felsefi, ahlaki ve sosyal konular güncelliğini koruyor"

Büyükelçi Ömüraliyev de dünyada kitapları en çok okunan yazarlardan olan Aytmatov'un hayattayken dahi eserlerinin 20'nci yüzyıl klasikleri arasında sayıldığını belirtti.

Aytmatov'un bir kültür adamı ve aydın vasıflarıyla evrensel bir zenginlik olduğunu ifade eden Ömüraliyev, "Onun eserlerindeki felsefi, ahlaki ve sosyal konular bugün de güncelliğini korumaktadır. İnanıyorum ki onların gelecek nesil için olumlu etkisi olacaktır. Bu tür etkinlikler ile Cengiz Aytmatov'a ve onun eserlerine olan mevcut ilgiyi daha da artırıp derinleştirebileceğimize inancım tamdır." diye konuştu.

