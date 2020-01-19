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  4. Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev’den MÜSİAD’a ziyaret

Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev’den MÜSİAD’a ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 19.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, Kırgızistan Büyükelçilik heyetini ağırladı.Ziyarette konuşan MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz, ’’ Kırgız Büyükelçiliği yetkilileri, burada bulunan üyelerimize Kırgızistan’daki ticaret hacmi ve gelişmelerle ilgili bilgi verecekler.

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi, Kırgızistan Büyükelçilik heyetini ağırladı.
Ziyarette konuşan MÜSİAD Başkanı Muharrem Poyraz, ’’ Kırgız Büyükelçiliği yetkilileri, burada bulunan üyelerimize Kırgızistan’daki ticaret hacmi ve gelişmelerle ilgili bilgi verecekler. Ben kendilerine bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.
Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanyehbek Omuraliyev ise, ‘’Bizler Malatya’daki iş adamlarıyla birlikte iş yapmaktan mutluyuz. Bugün bizleri en güzel şekilde ağırlayan başkanıma ve ekibine teşekkür ediyorum. Bizlerde sizi Kırgızistan’da ağırlamak isteriz’’ şeklinde konuştu.
Ziyarette, Poyraz, Kırgızistan Büyükelçisi Omuraliyev’e tepside kuru kayısı hediye etti.

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