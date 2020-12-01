Kırgızistan’tan Başkan Demir’e teşekkür

Korona virüse karşı insani yardım çağrısı yapan Kırgızistan’ın imdadına kardeş şehir Samsun yetişti. Başkent Bişkek’e gönderilen 180 bin maske ve sağlık malzemesi bölgeye ulaştı.

Korona virüs salgıyla mücadele eden Kırgızistan’ın maske talep etmesi üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir ilki gerçekleştirdi. Samsun ile Bişkek arasındaki kardeş şehir uygulamalarında Başkan Mustafa Demir’in talimatı ve vatandaşların katkısıyla hazırlanan 180 bin adet maske ile çeşitli sağlık malzemelerini bölgeye gönderdi. 16 Ekim’de yola çıkan Türk Kızılayı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık kolilerini Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’e ulaştırarak Kırgız Kızılayı’na teslim etti. Bişkek Hükümet Ofisi’ne getirilen yardım ürünlerinin vatandaşlara en kısa sürede dağıtılacağı belirtildi.

Samsun’a müteşekkiriz

Ulaşan yardımlarla ilgili Kırgız basınına konuşan hükümet yetkilisi Aijan Chynybaeva, “Zor günlerimizde yanımızda olan ve bize umut veren kardeş belediyemiz Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne müteşekkiriz. Başta Sayın Başkan Mustafa Demir olmak üzere Samsun halkına minnettarız” dedi.