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Kırıkhan’da bin 500 nar fidanı dağıtıldı

HATAY HABERLERİ  | 20.10.2020 12:28 | Son Güncelleme

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bin 500 nar fidanı vatandaşlara dağıtıldı.Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Delibekirli Mahallesinde Kırıkhan Açık Cezaevi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yetiştirilen bin 500 adet nar fidanı mahalle halkına dağıtıldı.Fidan dağıtımına katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Delibekirli Mahallesinde yetişen nar için coğrafi işaretleme işlemlerinin geçen yıl başladığını söyledi.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte bin 500 nar fidanı vatandaşlara dağıtıldı.
Kırıkhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Delibekirli Mahallesinde Kırıkhan Açık Cezaevi Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yetiştirilen bin 500 adet nar fidanı mahalle halkına dağıtıldı.
Fidan dağıtımına katılan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Delibekirli Mahallesinde yetişen nar için coğrafi işaretleme işlemlerinin geçen yıl başladığını söyledi. Milletvekili Yayman, Delibekirli narının önemini vurgulayarak, “Delibekirli narı bir şifa kaynağıdır. Gerçekten insan sağlığını doğrudan etkileyen karaciğerdeki enzimleri düzenleyen, böbrek taşlarını temizleyen, mide rahatsızlıklarını engelleyen ve hoş tadı ile insana ferahlık veren muazzam bir yiyecek. Bütün Türkiye’nin bütün dünyanın bu lezzetli narı tatmasını istiyorum. Bizimde bunun için ekim alanını genişletmemiz lazım” dedi.

Yılanlı Mahallesine baraj müjdesi
Yayman, Tahtaköprü, Reyhanlı ve Karaçay barajı tamamlandıktan sonra Yılanlı Mahallesine de bir baraj yapacaklarını belirterek, "Bununda maliyeti 80 milyon olacak. Burada 3 mahallemiz var. Yılanlı, Delibekirli ve Karataş buradaki tarlaları su ile buluşturmamız lazım. Bu barajı yaptığımız burada daha fazla nar, şekerpare, kayısı ayva, sebze ekilecek. Buranın meyveleri gerçekten organik ve taze oluyor. Ben dünyanın bir çok yerini gezdim ama gerçekten Hatay kadar muhteşem bir yer görmedim ve Kırıkhan kadarda güzel bir yer görmedim” diye konuştu.

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