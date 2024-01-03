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  4. Kırıkhan’da mesken yangını kontrol altına alındı.

Kırıkhan’da mesken yangını kontrol altına alındı.

03.01.2024 08:44 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Alan Yaylası’nda çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkhan’da mesken yangını kontrol altına alındı.

Kırıkhan İlçesi’nde Alan Yaylası’nda bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kırıkhan’da mesken yangını kontrol altına alındı.

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