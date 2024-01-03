Kırıkhan’da mesken yangını kontrol altına alındı.

Kırıkhan İlçesi’nde Alan Yaylası’nda bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.
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