Kırıkkale BA, 3. Lig’e yükseldi

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) şampiyon takımı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, 3. Lig’e yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 6. grubunda lider durumda olan Kırıkkale Büyük Anadolu SK, 3. Lig’e yükseldi.

"O sene bu sene, Kırıkkale’mize çok yakıştı" ifadeleriyle sosyal medya hesabından tebrik mesajı ileten Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’u tebrik eder, şampiyonlukta emeği olan futbolcularımıza, teknik heyetimize ve takımımızı centilmence destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, kulüp yönetimini, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti. Saygılı, “TFF’nin kararıyla BAL ligindeki şampiyonluğu tescil edilen temsilcimiz Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’un yönetim kurulunu, teknik heyetini, futbolcu ve her kulvarda takımımıza destek veren taraftarımızı tebrik ediyorum. Ekibimize önümüzdeki sezon yer alacağı 3. Lig’de başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.



