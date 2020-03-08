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Kırıkkale BA, 3 puanı 2 golle aldı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 08.03.2020 16:34 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 21.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 21. haftasında Kırıkkale BA, sahasında karşılaştığı Çubukspor’u 2-1 yendi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. grupta mücadele eden Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetimindeki Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 21. haftasında grubun 8. sırasında bulunan Çubukspor’u kendi sahasında konuk etti. Fikret Karabudak Stadı’nda oynanan maçta kırmızı-lacivertli ekip, rakibini 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Batuhan Kolak, Umut Ali Alaraş, Mehmet Eren Küçükkeçeci ve Kemal Ögen dörtlüsünün yönettiği maçta Kırıkkale BA’yı galibiyete taşıyan golleri Oğuzhan Demirel ile Cüneyt Öztürk (Kendi kalesine) atarken, konuk ekip Çubukspor’un tek golünü ise Tolga Kara kaydetti.
Kırmızı-lacivertli ekip, maç sonu galibiyet sevincini ise şeref tribününde karşılaşmayı sonuna kadar izleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Genel Meclis Üyesi Başkanı Murat Çaykara, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz taraftarlar ile birlikte paylaştı. Kırıkkale BA, bu galibiyet ile puanını 53’e çıkarırken, Çubukspor ise 28 puanda kaldı. Kırıkkale BA, önümüzdeki hafta deplasmanda Bartınspor’un konuğu olacak.

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