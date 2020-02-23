Kırıkkale BA 3 puanı 5 golle aldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 19. haftasında Kırıkkale BA, sahasında karşılaştığı Beyköy Belediyespor’u 5-1 yendi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. grupta mücadele eden Teknik Direktör Hasan Basri Kara yönetimindeki Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 19. haftasında grubun 13. sırasında bulunan Beyköy Belediyespor’u kendi sahasında konuk etti. Fikret Karabudak Stadı’nda oynanan maçta kırmızı-lacivertli ekip, rakibini 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Fatih Okhan, Ömer Kibiroğlu, Tuğçe Kamalı ve Emine Öz hakem dörtlüsünün yönettiği maçta Kırıkkale BA’yı galibiyete taşıyan golleri Ünal Erkeç, Mustafa Usta (Kendi kalesine), Orçun Selduman, Ömürcan Karaca ve Muhabbet Balcı atarken, konuk ekip Beyköy Belediye Spor’un tek golünü ise Ahmet Talha Kelebek kaydetti.

Kırmızı-lacivertli ekip, maç sonu galibiyet sevincini ise şeref tribününde karşılaşmayı sonuna kadar izleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve taraftarlar ile birlikte paylaştı. Kırıkkale BA, bu galibiyet ile puanını 47’ye çıkarırken, Beyköy Belediye Spor ise 8 puanda kaldı. Kırıkkale BA, önümüzdeki hafta deplasmanda Devrek Belediyespor’un konuğu olacak.

