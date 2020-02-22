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Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 22.02.2020 21:56 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) lideri Kırıkkale BA, transfer döneminin son gününde orta saha sol kanat oyuncusu Sinan Ayar’ı kadrosuna kattı.Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 6.

Kırıkkale BA’dan son gün ’Ayar’ı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) lideri Kırıkkale BA, transfer döneminin son gününde orta saha sol kanat oyuncusu Sinan Ayar’ı kadrosuna kattı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nin (BAL) 6. grubunda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, ligin ikinci yarısında takıma takviye yaptı. Kırmızı-lacivertli takım, Atakum Belediye Spor ile anlaşmaya vardığı orta saha sol kanat oyuncusu 32 yaşındaki Sinan Ayar’ı sezon sonuna kadar transfer etti.
Ligin 19. haftasında 44 puanla liderliğini sürdüren Kırıkkale BA, 23 Şubat Pazar günü saat 14.00’da Fikret Karabudak Stadyumu’nda kendi sahasında Beyköy Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek. Yeni transfer Ayar’ın bu karşılaşmada sahaya çıkmayacağı öğrenildi.

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