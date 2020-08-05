YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kırıkkale Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

KIRIKKALE HABERLERİ  | 05.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.Belediye Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Kırıkkale Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Kırıkkale Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toplantı bir önceki aya ait karar özetlerinin okunup oylanması ile başladı. Toplantı, gündem maddeleri arasında yer alan komisyondan gelen raporların görüşülmesi, imar plan tadilat taleplerinin görüşülmesi, imar tadilat taleplerinin imar tadilat komisyonuna havale edilmesi ve divan başkanlığına verilen önergelerin görüşülmesi ile son buldu.

Kırıkkale Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Sırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştuSırrını çözdüler: 50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor’da 12 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kırıkkale Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:03
Sabah
05:42
Öğle
12:57
İkindi
16:48
Akşam
20:02
Yatsı
21:35

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Volkan Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de şehitliği ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kırıkkale'de şehitliği ziyaret etti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

Şampiyon takımdan Başkan Saygılı’ya ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.