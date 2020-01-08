YURTHABER
  4. Kırıkkale Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı

Kırıkkale Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 08.01.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi, 2020 yılının Ocak ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonundaki toplantının birinci bileşimi Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi, 2020 yılının Ocak ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.
Kırıkkale Belediyesi Meclis Salonundaki toplantının birinci bileşimi Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’ya yetki verilmesiyle başlayan toplantıda husus ve denetim komisyonuna gizli oyla üye seçimi gerçekleştirildi. Gündemin son maddesinde ise imar tadilat talepleri komisyonda görüşüldü.
2020 yılının Kırıkkale’ye hayırlar getirmesini dileyen Meclis Başkanvekili Çakır Yıldırım, katılımcılara teşekkür etti.
Toplantıya Belediye Meclis üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı İçini gören şaşkına döndü! İşte otomobil devinin yeni aracı
Kırıkkale’de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantılarıKırıkkale’de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları
Kırıkkale’de kalorifer kazanı patladıKırıkkale’de kalorifer kazanı patladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

“Sağlıklı beslenerek sağlıklı büyüyorum” projesi

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:31
Sabah
08:00
Öğle
12:57
İkindi
15:23
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Sami Eczanesi
Merkez
Yanardağ Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale’de, 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale’de, 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale’de ’canlı heykel’ gösterisi izleyicileri şaşırttı

Kırıkkale’de ’canlı heykel’ gösterisi izleyicileri şaşırttı

Ergörün: "Şikayetler gizlilik esasına göre de değerlendiriliyor"

Ergörün: "Şikayetler gizlilik esasına göre de değerlendiriliyor"

Serinlemek İçin Baraj Gölüne Giren Genç Boğuldu

Serinlemek İçin Baraj Gölüne Giren Genç Boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.