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Kırıkkale Belediyesi toplantı salonunu dezenfekte etti

KIRIKKALE HABERLERİ  | 30.06.2020 15:49 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kırıkkale Belediyesi, 2 aylık aranın ardından Temmuz ayında yapılması planlanan toplantı öncesi meclis salonunu dezenfekte etti.Kırıkkale Belediyesi, meclis salonunu baştan aşağı dezenfekte ederek meclis üyelerinin toplantıda sosyal mesafe kurallarına göre oturmalarını sağlamak için masa düzenlemelerini kurallara uygun hale getirdiğini bildirdi.

Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kırıkkale Belediyesi, 2 aylık aranın ardından Temmuz ayında yapılması planlanan toplantı öncesi meclis salonunu dezenfekte etti.
Kırıkkale Belediyesi, meclis salonunu baştan aşağı dezenfekte ederek meclis üyelerinin toplantıda sosyal mesafe kurallarına göre oturmalarını sağlamak için masa düzenlemelerini kurallara uygun hale getirdiğini bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen Belediye Meclisi olağan toplantıları normalleşme takvimi içerisinde yeniden başlıyor. Temmuz ayında seri toplantıların gerçekleştirileceği belediye meclis salonumuz Çevre Sağlığı İlaçlama Birimimiz tarafından dezenfekte edildi" denildi.

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