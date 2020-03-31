YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale Belediyesi yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Kırıkkale Belediyesi yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

KIRIKKALE HABERLERİ  | 31.03.2020 15:09 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta ekiplerince, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüs (Covid-19) salgının hızla yayılmasının ardından Kırıkkale Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, Vefa İletişim Merkezi ve Koordinasyon Merkezi aracılığıyla gıda, ekmek, ilaç gibi temel ihtiyaçları evlerine kadar teslim ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün! 'Babamın pencereden el salladığını gördüğümde...' Sekizinci gün!
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

GÜNCELLEME - Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayanlara para cezası

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Başkan Mehmet Oktay görevinin başında

Başkan Mehmet Oktay görevinin başında

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Başkan Aydın destek için maaşını bağışladı

Kırıkkale Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:59
Sabah
06:25
Öğle
12:55
İkindi
16:28
Akşam
19:16
Yatsı
20:36

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Doğan Eczanesi
Merkez
Tuba Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Başkan Saygılı’dan sağlık personellerine jest

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Delice Belediyesi korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı

Kırıkkale’de park ve yeşil alanlarda yaz bakımı

Kırıkkale’de park ve yeşil alanlarda yaz bakımı

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

Kırıkkale'de kafeye kumar operasyonu: 21 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.