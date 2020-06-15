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Kırıkkale Belediyesinden ‘çöp saati’ hatırlatması

KIRIKKALE HABERLERİ  | 15.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

Kırıkkale Belediyesi tarafından temiz bir çevre oluşturulması ve halk sağlığının korunması için başlatılan belirlenen saatlerde çöp toplama kuralına, yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşların daha da titizlikle uyması istendi.Kırıkkale Belediyesince uzun bir süredir evsel atıkların belirli saatlerde toplama uygulamasına devam ediliyor.

Kırıkkale Belediyesinden ‘çöp saati’ hatırlatması

Kırıkkale Belediyesi tarafından temiz bir çevre oluşturulması ve halk sağlığının korunması için başlatılan belirlenen saatlerde çöp toplama kuralına, yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşların daha da titizlikle uyması istendi.
Kırıkkale Belediyesince uzun bir süredir evsel atıkların belirli saatlerde toplama uygulamasına devam ediliyor. Vatandaşların çöp toplama için belirlenen saatlerde riayet etmeleri, çöplerin toplanmasından en fazla bir saat önce dışarı çıkarmaları istendi. Zamanından önce çıkartılan çöplerin kirliliğe neden olduğunu belirten belediye yetkilileri çöplerin sağlam çöp torbalarında bırakılması, cadde ve sokaklarda çöp toplama işlemi yapıldıktan sonra kesinlikle çöplerin dışarı çıkarılmamasını istedi.
"Vatandaşlardan da özen istiyoruz"
Daha temiz bir Kırıkkale için el ele verilmesi gerektiğini belirten yetkililer “Kamu yararı gözeterek özveri ile sürdürdüğümüz çöp toplama sistemine devam ediyoruz. Kırıkkale’miz de her gün 17 araç ve 55 personel ile atıkları topluyoruz. Bu atıkları topladıktan sonra gece ve gündüz ise program dahilinde tüm şehrimizde sokak temizliği sürdürüyoruz. Çevre temizliği ve halk sağlığı gözettiğimiz çalışmalarımızda vatandaşlarımızın da evsel atıklarını daha önceden belirlenen saatlerde dışarı çıkarmalarını özenle istiyoruz” denildi.
Erken çıkarana ceza
Çöp toplama saatlerine şehir genelinde uyulduğu gözlemlenirken zaman zaman çöp toplama saatinden önce ya da sonra atılan çöplerin bırakıldığı yerde gün boyunca kaldığı ve bu nedenle de halk sağlığının olumsuz yönde etkilendiği kaydedildi. Zamanından önce bırakılan çöplerin, yaz aylarının gelmesi ile birlikte de uçkunların üremesine ortam oluştururken ayrıca içinde bulunulan pandemi sürecinde de toplum sağlığı açısından önem arz ettiği belirtildi. Yetkililer tarafından yaz saati uygulaması nedeni ile çöp saatlerinden önce dışarıya çıkarılan ve gelişigüzel çöplerin bırakılması ile çevre kirliliğine neden olanlar hakkında gerekli idari para cezası uygulanacağı da bildirildi.

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