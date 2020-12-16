Kırıkkale Belediyesine 3 bin 563 yapılandırma başvurusu

Kırıkkale Belediyesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giden 7256 sayılı kanundan şimdiye dek 3 bin 563 kişinin faydalandığını bildirdi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan açıklamada, 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı ’Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ fırsatının 31 Aralık tarihine dek devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Mükelleflerin, 31 Ağustos 2020 tarihi ve öncesi borcunu kapsayacak ödemeleri peşin yapılması halinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ı silinecek. Mükellef vatandaşların emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, asfalt katılım payı, ecrimisil ve dava konusu olan borçları yasa gereği faizi ve cezaları silinerek, 18 eşit taksite kadar ödeyebilecekler. Borçlarını yapılandırmak isteyenler 31 Aralık 2020’ye başvuruda bulunacak" ifadelerine yer verildi.

Faiz ve cezaların silinerek taksit imkanının sunulduğu kanun kapsamında Kırıkkale Belediyesine şimdiye dek 3 bin 563 kişinin başvurduğunun kaydedildiği açıklamada "Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek. Azami 18 eşit taksit olmak üzere 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçenekleri de mükelleflere sunuluyor. Kırıkkale Belediyesi mesai saatlerinde kısıtlamaya gitmeyerek veznelere başvuran vatandaşlara yoğunluk oluşturmamaları için de kolaylık sağlıyor. Yapılandırmanın çıktığı 17 Kasım tarihinden bu güne kadar 3 bin 563 kişi borcunu yapılandırmak için başvuruda bulundu" denildi.



