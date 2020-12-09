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Kırıkkale İl Pandemi Kurulu toplandı

KIRIKKALE HABERLERİ  | 09.12.2020 16:02 | Son Güncelleme

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.Kırıkkale genelinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirlerin yanı sıra yapılan denetimler ve diğer uygulamalar ele alındı.

Kırıkkale İl Pandemi Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.
Kırıkkale genelinde korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, alınan tedbirlerin yanı sıra yapılan denetimler ve diğer uygulamalar ele alındı. Kaymakamların video konferans yöntemi ile katıldıkları toplantıda, Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında kurul üyeleri ile görüş alışverişinde bulunuldu.
Kurul üyelerinin bilgilendirildiği toplantıda salgınla mücadelenin aralıksız devam edeceği kaydedildi.

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