Kırıkkale-Kayseri kara yolu kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Kırıkkale-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran yoğun kar ve tipi nedeniyle kentte ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kırıkkale-Kayseri kara yolu, Keskin Organize Sanayi Kavşağı'ndan itibaren her iki istikamette ulaşıma kapatıldı.

Trafik ekipleri, araçları durdurarak geçişlere izin vermedi.

Buzlanma nedeniyle kara yolunda 3 tır, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet, 2 minibüs ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada maddi hasar oluştu.

Kara yolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan yoğun karın, kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

