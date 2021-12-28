YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de fahiş fiyat denetimi yapıldı

Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de fahiş fiyat denetimi yapıldı

28.12.2021 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de fahiş fiyat denetimi yapıldı

Kırıkkale, Kayseri ve Nevşehir'de, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince marketlerde fiyat, gramaj ve hijyen denetimi yapıldı.

Denetimlerde, etiket ve kasa fiyatları arasında fark, gramajlarda eksiklik ve hijyen yetersizliği tespit edilen marketler hakkında tutanak tutuldu. Denetimlerde, bir market görevlisinin görüntü almaya çalışan gazetecilere engel olmaya çalışması nedeniyle kısa süre gerginlik yaşandı.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, zincir marketlere ve tüm esnafa yönelik tüketiciyi korumak amacıyla denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde, etiket ile kasa fiyatları kontrolünün yapıldığını aktaran Arslan, "Ayrıca hijyen koşullarını ve ekmeklerin gramajlarını da kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bir markette bulunan ekmek gramajlarında eksiklik tespit ederek, tutanağımızı tuttuk. Gerekli cezai işlemler yapılacak. Bu konuda zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü olarak çok hassasız." diye konuştu.

- Kayseri

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, zabıtaların iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde fiyat ve gramaj kontrolü yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların huzur ve güveni için çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında değişim yapılması riskinin önüne geçmek amacıyla denetim yapıldığını vurguladı.

Ürünleri kasaya götüren zabıta ekiplerinin etiket fiyatlarıyla kasa fiyatlarını karşılaştırdığını anlatan Palancıoğlu, "Tüm ekipleriyle vatandaşların huzuru ve güvenliği için sahada olan zabıtalarımız, 7/24 esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

- Nevşehir

Ürgüp ilçesinde zabıta ekipleri marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, etiket ve kasa fiyatı karşılaştırması yaptı, ürünlerin son kullanma tarihleri ve gramajlarını kontrol etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Haberler doğru değil""Haberler doğru değil"
Kırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladıKırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladı
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Nevşehir Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 28 Aralık Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:59
Öğle
12:52
İkindi
15:15
Akşam
17:35
Yatsı
19:00

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler28 Aralık Salı

Emin Eczanesi
Merkez
Ercanlar Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Merkez
Ercanlar Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Sivas'ta dondurucu soğuğa rağmen ilk kez düzenlenen kış festivali başladı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Adana Demirspor ve Adanasporlu eski oyuncular "şöhretler karması" maçında karşılaştı

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Rize'de karı koca evlerinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.