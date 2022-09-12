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Kırıkkale Üniversitesinde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

12.09.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Üniversitesinde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

Kırıkkale Üniversitesinde bir idari personel, kampüsteki ağaçlık alanda ölü bulundu

Kırıkkale Üniversitesinde (KKÜ) bir idari personel, Yenişehir Yerleşkesi'ndeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Öğle saatlerinde yerleşkenin içerisindeki dağlık alana gezmek için gittiği iddia edilen Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığında çalışan Y.C. (56), aradan geçen zamana rağmen dönmeyince mesai arkadaşları kendisini aramaya gitti.

Bölgede Y.C'nin hareketsiz halde yattığını fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Y.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Y.C'nin cenazesi, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tansiyon hastası olduğu öğrenilen Y.C'nin zaman zaman gezmek için dağlık alana çıktığı belirtildi.

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