YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale Valiliğinden İzmir’e yardım talebi açıklaması

Kırıkkale Valiliğinden İzmir’e yardım talebi açıklaması

KIRIKKALE HABERLERİ  | 02.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valiliği, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla bölgeye gönderilecek yardımların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplandığını hatırlattı.Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından bölgeye yardım ulaştırılmak üzere harekete geçildi.

Kırıkkale Valiliği, İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla bölgeye gönderilecek yardımların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından toplandığını hatırlattı.
Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından bölgeye yardım ulaştırılmak üzere harekete geçildi. Kırıkkale Valiliği de, afetzedelere dağıtılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemeleri karşılamak isteyen kişi ve kuruluşların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerektiğini bildirdi.

“Sosyal medyadan İzmir için yardım talebinde bulunuldu”
Valilikten yapılan paylaşımda, “İzmir depremiyle ilgili olarak bazı dernek ve vatandaşlar tarafından sosyal medya hesaplarından yardım talebinde bulunulduğu gözlenmiştir. Yardımda bulunmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini toplama faaliyeti AFAD Başkanlığı koordinesinde olup, bu çerçevede yardımlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca toplanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hayvanlar depremi hisseder mi? Hayvanlar depremi hisseder mi?
PARTNER Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye 'İzmir depremi' tepkisi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
KARDEMİR Genel Kurulu’nda yönetim listesi belirlendi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Denizli’de mahalle muhtarı vatandaşlarla deprem bölgesine yardım gönderdi
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Emlak ve çevre temizlik vergi ödemesi 30 Kasım’a kadar
Acı haber Aydın’a tez ulaştı
Acı haber Aydın’a tez ulaştı
Korkuteli’ne üç yeni su deposu
Korkuteli’ne üç yeni su deposu

Kırıkkale Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
12:35
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Kaan Eczanesi
Merkez
Üçerler Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.