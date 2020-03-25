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Kırıkkale Valisi Sezer, evlerinden çıkmayan vatandaşlarla internetten görüntülü sohbet etti

KIRIKKALE HABERLERİ  | 25.03.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kırıkkale Valisi Sezer, evlerinden çıkmayan vatandaşlarla internetten görüntülü sohbet etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla internet üzerinden görüntülü konuşarak, hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Vefa Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Vali Sezer, burada Skype bağlantısıyla evlerinde bulunan bazı vatandaşlarla görüntülü konuştu.

Görüşmede yaşlılara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan Sezer, ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanacağını belirtti.

Sezer, saha ve merkezde toplam 150 kişilik ekiple vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini ifade ederek, "Şu ana kadar 1000'e yakın talep oldu. Bu talepleri 2 gün içerisinde organize olarak ve bir sistem kurarak vatandaşlarımızın ayağına götürmek büyük bir hizmet. Tüm ekiplerimize ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci kendi sağlığımızı da koruyarak en iyi şekilde atlatma imkanımız olur." diye konuştu.

Öte yandan, Balışeyh ilçesine bağlı Yenili köyünde Sultan Aksoy'un, Vefa Koordinasyon Merkezini arayarak evde kimsesinin olmadığını ve sürekli kullandığı ilaçlarının bittiğini bildirmesi üzerine, "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağlı jandarma ekipleri, Aksoy'a ilaçlarını teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
"Vefa Sosyal Destek Grubu" Kırıkkale Valisi Yunus Sezer vatandaş

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