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Kırıkkale Valisi Sezer'den koronavirüs açıklaması:

KIRIKKALE HABERLERİ  | 04.05.2020 23:07 | Son Güncelleme

"Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken maalesef bu hafta başında bir gün içinde vaka sayısında önemli bir artış yaşanmıştır"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken hafta başında bir gün içinde vaka sayısında önemli bir artış yaşandığını açıkladı.

Sezer, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önemi haiz olduğunu belirtti.

Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağının kaçınılmaz olacağına dikkati çeken Sezer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz genelinde ve ilimizde yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. Geride bıraktığımız son iki haftada ilimizde neredeyse hiç yeni vakaya rastlanılmamıştır. Süreç boyunca tedavi gören 73 hastamızın tamamı bu hafta taburcu edilecek 2 hastamızla birlikte taburcu edilmiştir. Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken maalesef bu hafta başında bir gün içinde vaka sayısında önemli bir artış yaşanmıştır."

Sezer, tüm uyarılar ve tedbirlere rağmen risk taşıyan vatandaşların son vakada da görüldüğü üzere şehir merkezinde, ilçesinde ve köyünde akraba ziyaretlerinde bulunup başta yakınları olmak üzere birçok vatandaşı tehlikeye attığını belirtti.

Mücadelenin kısa zamanda başarıya ulaşması için konunun hassasiyetini iyi anlayıp kavramaları ve rehavete kapılmamalarının önem arz ettiğine dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:

"Alınan tedbirlerin göz ardı edilmesi, dikkatsizlik ve uyarılara aldırış edilmemesi, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkaracaktır. Lütfen bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim. Alınan tedbirlere uyalım ki eş, dost ve akrabalarımızla daha nice bayramları ve güzel günleri sağlıklı bir şekilde birlikte yaşayalım."

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Kırıkkale Valisi Yunus Sezer vaka yeni tip koronavirüs (Kovid- 19)

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