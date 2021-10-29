YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

29.10.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu iki ortaokul öğrencisini makam aracıyla gezdirdi

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, makam arabasına davet ettiği ortaokul öğrencileriyle kent gezisi yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Tekbıyıkoğlu, Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenin ardından Atatürk Ortaokulu öğrencileri Egehan Albay ve Muhammet Arda Uğurer'i makam aracına davet etti.

Öğrencilerle kentte gezinti yapan Tekbıyıkoğlu daha sonra bir kafeteryada ikramda bulunduğu öğrencilerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptıOtomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı
Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:35
İkindi
15:28
Akşam
17:55
Yatsı
19:14

Kırıkkale Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Acar Eczanesi
Merkez
Çetiner Eczanesi
Merkez
Acar Eczanesi
Merkez
Çetiner Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.